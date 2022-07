“Dios me la siga bendiciendo, grandemente. Gracias, doctora, por todo el tiempo atenderme y por todo el tiempo estar al pendiente de mí”, dijo la Señora Rosa, quien no dudó en compartir el número telefónico de la doctora para todas aquellas personas que estén interesadas.

“A lo mejor la doctora te pone células madre de tiburón. Cuando yo estaba yendo a Mexicali, me salió que estaban los discos (de la columna vertebral) movidos, y entonces me sacaban las células madre de la espina dorsal y luego las trabajaban y me las volvían a inyectar”, reveló la mamá de Jenni Rivera.

Cuando nadie lo esperaba, la señora Rosa contó que hace apenas unos días la doctora viajó a su casa para inyectarla para su sistema inmunológico, ya que buscan evitar que se contagie de nueva cuenta del coronavirus o de que ‘pesque’ alguna otra enfermedad. Don Pedro Rivera le confesó que últimamente no se ha sentido muy bien, por lo que no dudó en recomendarle ‘unas cuantas células madre’.

La doctora le ‘salvó la vida’

Al no tener los resultados esperados, la doctora Mayorquín decidió ‘ponerle’ células madre de tiburón a la mamá de Jenni Rivera, quien de inmediato notó el cambio: “Y con eso me he aliviado. Ya no me volvieron a salir, yo fui a Hermosillo (Sonora) y me hicieron unas tomas y salían que estaban movidos”.

Luego de sufrir una caída hace varios años, incluso Jenni Rivera aún vivía, la señora Rosa tuvo este malestar, y por una u otra razón, no tomó los cuidados pertinentes, hasta ahora: “Gracias a la doctora que me tiene bien, aquí ‘paradita’ y ‘sentadita’. Hubo la posibilidad de someterse a una operación, pero no quiso correr el riesgo.