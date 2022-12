Siguen las reacciones tras el décimo aniversario luctuoso de La Diva de la Banda

Lupillo confiesa que estuvo a punto de ir al último concierto que ofreció su hermana Jenni Rivera en Monterrey, Nuevo León

¿Pudo morir también?

¿No ‘le tocaba’ todavía? En el marco del décimo aniversario luctuoso de la cantante Jenni Rivera, su hermano Lupillo acudió al programa Hoy, transmitido por Televisa, y confesó que estuvo a punto de ir al último concierto que ofreció La Diva de la Banda en Monterrey, Nuevo León, en México, por lo que existe la duda si él pudo morir también ese trágico día.

“Todo el tiempo se me hace difícil ver los videos y ver estas ‘cosas’ porque no los veo. Me aparecen en redes sociales y los paso. Nunca he terminado de ver un video de Jenni Rivera”, les contó El Toro del Corrido a los conductores de este show matutino, pero aún tendría mucho por decir: “Yo nada más miré las primeras dos frases y lo paso”.

“Duele”, reconoce Lupillo al ver videos de su hermana Jenni Rivera

A la pregunta de que si hace algo para sentir que su hermana Jenni Rivera sigue presente en este mundo, Lupillo comentó que, al estar ambos ‘en el mismo negocio’ (refiriéndose al mundo del espectáculo), andaban en los mismos camerinos y en los mismos lugares, lo que es difícil para él porque todavía siente la vibra de la cantante.

“Me pasó una vez en una entrevista de radio. No estaba concentrado en lo que me estaba preguntando el locutor y él es buen amigo mío y me dice que me notaba raro y yo le dije que sí estaba ‘raro’. Me dijo que esa era la cabina donde mi hermana hacía su show de radio y que en esa silla donde yo estaba sentado se sentaba ella y yo sin saberlo” (Archivado como: ¿Pudo morir también? Lupillo confiesa que estuvo presente en el último concierto de su hermana Jenni Rivera).