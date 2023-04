El estado de salud del primer actor, fue catalogada como “crítico”, esto debido los problemas que tenía a causa de los vicios que enfrentaba el galán de telenovelas. Desafortunadamente el cuerpo de Andrés García no resistió más y terminó perdiendo la vida a sus 81 años.

Jenni Rivera Andrés García. Nuevamente el mundo del espectáculo mexicano se viste de luto y despide a uno de los grandes, el pasado martes 4 de abril se confirmó el sensible fallecimiento del primer actor Andrés García a la edad de 81 años de edad dejando un gran legado tanto en la pantalla chica como en el cine.

Su atractivo lo convirtió en una de las caras más conocidas dentro del mundo del espectáculo y por supuesto que no dejó indiferente a la inolvidable Jenni Rivera, quién en una ocasión lanzó tremendo y atrevido piropo hacía Andrés García. El video ya se ha vuelto totalmente viral en redes sociales. Archivado como: Jenni Rivera Andrés García.

Ahora, a un día de darse a conocer el sensible fallecimiento de Andrés García resurge un video a través de la plataforma de Tik Tok que dejaría en evidencia la ‘extraña’ relación que habría entre La Diva de la banda y el primer actor. Internautas se dieron a la tarea de recordar el momento en que Jenni Rivera le lanzó tremendo piropo al galán de telenovelas.

Jenni Rivera lanzó atrevido piropo a Andrés García enfrente de su esposa

En ese momento, el actor de ‘Mujeres engañadas’ formaba parte del público en una de las presentaciones de Jenni Rivera junto con su esposa Margarita Portillo, a La Diva de la banda no le importó que el galán de telenovelas estuviera junto a su amada y sin pensarlo le dedicó atrevido piropo.

“Sabe señor Andrés García, disculpe el atrevimiento, pero cómo le diré es que la neta, es que se me antoja mucho desde hace tiempo, yo sé que no eres libre, pero no hay pe.., pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando”, se le escucha decir a Jenni Rivera en el video.