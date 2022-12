Con el estilo que lo caracteriza, Juan Rivera comentó también que él cree que los productores de este documental hablaron con sus sobrinos, particularmente con Jacqie, quien tampoco les otorgó derechos de la música de La Diva de la Banda: “Me imagino que no hallaron por qué rumbo llevar la serie y lo quisieron hacer lo más morboso posible, porque el morbo vende”.

“Conmigo se comunicó esta productora hace 6 u 8 meses queriendo que nosotros participáramos. Inicialmente nos pidieron entrevista y no se las dimos. Luego, nos pidieron videos y temas para poder utilizarlos y les dijimos que no y les preguntamos quién les había dado autorización para sacar esta serie y dijeron que (de todos modos) la iban a hacer”, expresó el hermano de Jenni Rivera.

“Ya no saben de dónde sacar dinero “. Luego de que se diera a conocer que Telemundo presentará el documental ¿Quién mató a Jenni Rivera?, el próximo 6 de diciembre, las reacciones entre los familiares de La Diva de la Banda no se han hecho esperar. Uno de ellos, Juan Rivera, ofreció una reveladora entrevista para el programa de televisión Ventaneando para hablar sobre este delicado tema.

Juan Rivera no sabe si los hijos de Jenni Rivera interpondrán alguna denuncia contra este documental

A la pregunta de que si está enterado que los hijos de Jenni Rivera interpondrán alguna denuncia por el lanzamiento de este documental, respondió que no sabe, pero que ojalá y si lo hagan: “Creo que sería justo. Incluso, hace unos cuantos días, me quise comunicar con mi sobrina Jacqie. Me compadezco de ella porque tiene un año administrando y siendo la albacea de todo esto y es demasiada información para que ella pueda captarlo todo en un año”.

Y sobre una posible reconciliación con sus sobrinos, el también cantante reveló que ambas partes se han causado tanto daño que la situación sigue siendo difícil: “¿Quiero mucho a mis sobrinos? Si. ¿Les deseo lo mejor? Si. Pero a lo mejor, lo mejor para ellos, es estar apartados de nosotros por un buen tiempo y eso se entiende. Si yo les pudiera ayudar con todo esto, con mucho cariño los apoyo porque sé lo difícil que es manejar una compañía y un legado de esta magnitud” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)