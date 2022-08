“Él con muchísimo gusto se tomó la foto conmigo, luego lo etiqueté en Instagram y él me mandó mensaje por la misma vía… Creo que le parecí guapa”, compartió la chica trans, quien reveló que el ex de Jenni Rivera le escribió ‘otras cosas más’: “Poco a poco fue creciendo nuestra amistad”.

A la pregunta de que sí ella y Esteban Loaiza eran pareja, Ximena Vázquez no dudó en responder que son muy buenos amigos , además de que se quieren “bien y mucho”. Compartió que se conocieron en el estadio de beisbol de Veracruz. Le llamó la atención y se acercó para pedirle una fotografía.

“Nos queremos bien y mucho”. Luego de que saliera de prisión , hace aproximadamente un año, tras cumplir su condena después de que fuera arrestado por posesión de más de 40 libras de cocaína para ser distribuida en Estados Unidos, Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera, sigue dando de qué hablar.

La chica trans apoya ‘en todo’ a Esteban Loaiza

La chica trans Ximena Vázquez reveló que apoya en todo a Esteban Loaiza, a quien describe como una persona noble a la que le han pegado mucho, pero con un ángel en su interior: “Es muy sincero, humilde, yo creo que eso es lo que más me gusta de él… Nuestras conversaciones casi siempre son muy divertidas… A él le gusta mucho la banda”.

La modelo, quien es más conocida como La Buchi, dijo también que el ex de Jenni Rivera sabe que es una chica trans: “Es un hombre muy respetuoso, nunca me ha faltado al respeto, y de lo que se dijo que andamos, pues no andamos, pero sí estamos juntos, aunque solo por amistad”.