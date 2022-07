Hoy, Jenni Rivera hubiera cumplido 53 años de edad

Tanto sus hijos como su madre y hermana muestran fotos nunca antes vistas de La Diva de la Banda

Le dedican a la fallecida cantante mensajes de lo más emotivos A casi 10 años del trágico fallecimiento de Jenni Rivera, su recuerdo sigue más vivo que nunca, y hoy, que hubiera cumplido 53 años de edad, tanto sus hijos, entre ellos Chiquis y Johnny, como su madre, la señora Rosa, y su hermana Rosie muestran fotos nunca antes vistas de La Diva de la Banda. Fue el 9 de diciembre del 2012, tras dar un exitoso e inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, que la cantante murió en un accidente aéreo cuando se disponía a viajar a CDMX para cumplir con su compromiso con el programa La Voz de Televisa. Muchos aseguran que su muerte pudo haberse evitado. ¡Feliz cumpleaños, Jenni Rivera! A través de la cuenta oficial de Instagram de La Diva de la Banda, la cual tiene más de dos millones de seguidores y donde se han compartido hasta el momento 62 publicaciones, se subió un par de imágenes que no se habían visto nunca antes. Una de ellas dice: “En el cielo hay una gran fiesta hoy! Happy Birthday, Jenni”. Horas después, se compartió otra imagen donde aparece Jenni Rivera con un look que pocas veces utilizó en vida y donde se le describió como “cantante, animadora, diva, luchadora, emprendedora, filántropa y más que nada… una madre”. Las felicitaciones de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes.

El desgarrador mensaje que le dedica Chiquis a su madre Si alguien ha sido duramente criticada tras la muerte de Jenni Rivera es su hija mayor, Chiquis, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que entre ella y su madre no hubo nada más que amor, a pesar de que semanas antes de su fallecimiento hubo un malentendido que nunca pudieron aclarar. Por medio de sus redes sociales, la también cantante compartió un inesperado video: “No puedo creer que haya vivido casi 10 años sin ti. ¿Cómo llegué aquí? Es una locura cuando me siento y pienso en ello, pero sé que es la gracia y el favor de Dios lo que me tiene de pie hoy. Eso y la resiliencia que me inculcaste. ¡Gracias! Gracias por cada recuerdo…. ” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La señora Rosa destrozada por la muerte de Jenni Rivera “Hoy cumplirías 53 años, ha sido dura la ausencia, pero el saber que tú estás feliz me da paz. Te extrañamos, sigue cantándole a Dios, sé que estás feliz, hija, te queremos. Abrazos hasta el cielo”, escribió la señora Rosa en sus redes sociales para acompañar una imagen del pastel que se le prepararó a Jenni Rivera por su cumpleaños. No pasó mucho tiempo para que la también llamada Gran señora subiera una foto de la cantante con su inolvidable sonrisa: “Felicidades, mi hija hermosa. Te extrañamos”. De inmediato, internautas se unieron a las felicitaciones y le escribieron emotivos mensajes a La Diva de la Banda.

“No puedo verte, pero sé que existes”: Rosie Rivera Quien no podía quedarse sin felicitar a Jenni Rivera por su cumpleaños es su hermana, Rosie Rivera, quien hasta hace unas semanas estuvo al frente de las empresas de la Diva de la Banda. La empresaria usó sus redes sociales para dedicarle el siguiente mensaje: ” No pudieron separarnos, Chay (como cariñosamente le decían a la cantante. La distancia no podía hacernos olvidar. El silencio no pudo evitar que nuestros corazones gritaran: ¡Te amo hermana!”. “El odio no pudo vencer al amor. Las mentiras no pudieron dominar la verdad que tú y yo conocemos. Nadie puede tomar el vínculo que tenemos. Otros solo sueñan con lo que tú y yo tenemos. Incluso la muerte no puede apagar nuestro amor. Nada, nunca, cambiará lo que somos. Soy tu única hermanita. Eres mi héroe”.

“Te amo con toda mi alma”: Johnny, hijo menor de Jenni Rivera Por último, compartimos la publicación que le dedicó Johnny, hijo menor de Jenni Rivera, a su madre el día que hubiera cumplido 53 años de edad: “Mamá. Me doy cuenta de que a medida que envejezco, te necesito más a ti, a tu guía y a tu amor. A veces, cuando era más joven, solía pensar que habría un día en el que estaría insensible a todo y simplemente estaría bien. Estaba equivocado” “Cuanto mayor me hago más empático contigo y entiendo tus heridas, las veces que te vi llorar en casa o en habitaciones de hotel. Cuanto mayor me hago, más me gustaría que estuvieras aquí porque me gustaría poder verte disfrutar de tus nietos o hacer cosas de adultos como tomar una copa y festejar contigo como mis hermanos mayores tienen que hacer”.