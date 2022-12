A diez años de su muerte continúan revelando sus secretos

Jenicka revela lo menos esperado

¿Se acabo el legado de la Diva de la Banda? A principios de este mes se cumplieron 10 años del fallecimiento de Jenni Rivera, su familia se encargó que nadie la olvidará. Rosie y Juan lanzaron una canción, que fue muy polemica ya que los fans hubieran querido que su hija Chiquis fuera de intérprete. Pero ahora una nueva controversia a hinundado la vida de los Rivera, pues Jenicka López ha revelado lo que menos se esperaba de la Diva de la Banda, pocos conocían los secretos de la cantante aunque ella había confesado su ‘oscuro pasado’, ¿Será que su legado dejará de existir?

Estrena programa de entretenimiento Jenicka López ha decidido involucrarse en el mundo del espectáculo al inaugurar su podcast Overcomfort with Jenicka López. Aunque la vida de su madre siempre fue controversial, su hija menor ha revelado algo inquietante de la vida de la fallecida cantante de banda. En su primer episodio, la hija de Jenni dio a conocer un secreto que su famosa madre se llevó a la tumba y que la hizo cuestionar su “persona”. Esta misma confesión involucra a su padre, Juan López, ¿Jenni habría sido capaz de mentirles así tan grande a su familia?

Juan López no era su padre La joven reveló que Juan López, el fallecido esposo de la cantante, no es su padre biológico. Dejando con la boca abierta a todos los que estaban sintonizando su programa. Rivera siempre fue conocida por no tener pelos en la boca, pero nadie esperaba que fuera a ocultar algo así. “Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre”, expresó. “Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas… Siempre me sentí aparte. No me sentía bien”.

Jenicka revela secreto Jenni: Se hizo prueba de ADN De acuerdo con los dicho por la misma Jenicka, luego de realizarse la prueba de ADN junto a su hermano Johnny López, la joven de 25 años descubrió que no compartía el mismo padre que su hermano. Y ahí empezó su búsqueda por saber su origen y encontrar a su padre. “Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como chin…o, ¡wow! Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre”, reveló emocionada.

Jenicka revela secreto Jenni: Extraña a su “padre” Jenicka comenzó una búsqueda y tras su investigación, lo pudo localizar y descubrió que tiene raíces puertorriqueñas. Confesó que esta situación afectó su autoestima, y que descubrir esta nueva realidad ha sido sumamente doloroso para ella. VER PODCAST COMPLETO AQUÍ. “Me he cuestionado mucho quién soy. Como lo dije antes, siempre me sentí diferente y ahora todo tenía sentido”, dijo. “Lo mantuve en secreto por mucho tiempo porque no quería lastimar la imagen de mi madre. Juan se enteró al final, antes de morir, que no era de él. Pero me amó, me cuido como si fuese suya. Fui su princesa”. “PADRE no es aquel que engendra sino el que educa, cría, y orienta”, le dejó un seguidor.

