Jenicka dijo que Juan López no es su verdadero padre

Le han dicho que manchó el legado de su madre

Recibe duras criticas por decir la verdad El día jueves 22 de diciembre, Jenicka López confesó algo que dejo en shock a más de un fanático de su madre. Pues la hija menor de la Diva de la Banda le habría mentido toda su vida sobre la verdad de su padre biológico. Resulta que Juan López, fallecido esposo de Jenni, no es su papá de sangre. Jenicka decidió lanzar su podcast dónde en el primer episodio hizo grandes revelaciones de su vida. En sus confesiones involucró a sus hermanos y hasta a su fallecida madre. Horas después comenzó a ser criticada por querer ‘manchar’ el legado de Jenni Rivera.

No lo supo por su madre “Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre”, expresó Jenicka. “Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas… Siempre me sentí aparte. No me sentía bien”. Confesó la hermana de Chiquis en su podcast Overcomfort with Jenicka López. Admitió que su madre nunca le dijo la verdad sobre su padre biológico, que ella y su hermano Johnny fueron los que se enteraron por medio de una prueba de ADN que se hicieron. ARCHIVADO DE: Jenicka López recibe criticas

Le mintió toda su vida “Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como chin…o, ¡wow! Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre”, reveló emocionada. Jenicka comenzó una búsqueda para localizar a su padre biológico y para su sorpresa, descubrió que tiene raíces puertorriqueñas. Confesó que después de descubrir esto, tuvo problemas de autoestima. Afortunadamente, sus hermanos estuvieron con ella en todo momento. ARCHIVADO DE: Jenicka López recibe criticas

Jenicka López recibe criticas: “No tienes respeto por tu madre” En diversos medios de comunicación se estuvo compartiendo la noticia, sin embargo, la mayoría de los comentarios en los fragmentos de video no fueron nada agradables para la modelo. Los fanaticos de la Diva de la Banda se encuentran molestos ya que ella no está aquí para defenderse. “No tienes respeto por tu madre”, “Por respeto a tu mamá no debiste de hablar”, “Era mejor no hacerlo público, son situaciones familiares y a estas alturas para que sacar algo así a la luz”, “A mi forma de pensar, gente que ya no esta para defenderse o dar su punto de vista, para que hablar.” ARCHIVADO DE: Jenicka López recibe criticas

Jenicka López recibe criticas: Quieren cuidar el legado de Jenni En medios como Chamonic, fue dónde se registraron estos comentarios en contra de Jenicka. Aunque hubo algunos dónde defendían lo que había confesado la hija de Jenni. También se ven comentarios que recuerdan a la cantante de banda como la buena madre que fue. “Al final del día Jenni siempre fue una madre para sus hijos y siempre vio por ellos y hasta ahora que ya no está tiene de donde mantenerse creo yo que no tiene porque cuestionar nada porque ya no está aquí”, “Jenni siempre fue una excelente madre”. ARCHIVADO DE: Jenicka López recibe criticas

