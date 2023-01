Jenicka López, hija de Jenni Rivera está de luto (FOTOS)

Jenicka explicó siempre sentirse diferente y apartada, lo que la llevó a realizarse una prueba de ADN junto a su hermano Johnny, que le revelaría lo que ella ya imaginaba. La modelo y su hermano menor eran hermanos, sin embargo, no compartían el mismo padre. “Pero me amó, me cuido como si fuese suya. Fui su princesa” dijo sobre Juan López.

López habría revelado en su más reciente proyecto ‘Overcomfort Podcast with Jenicka López’, en tan solo el primer episodio decidió hacer una gran revelación. Y es que Jenicka reveló un gran secreto guardado por su madre, la diva de la banda. Juan López no era su padre.

La menor de las hijas de la fallecida Jenni Rivera, habría compartido un secreto de su madre recientemente en su podcast dejando a más de uno sorprendido. Y es que Jenicka habría revelado que uno de los grandes secretos de su madre era que Juan López realmente no era su padre.

La revelación le trajo severas críticas

Luego de que Jenicka revelara el secreto que su madre guardó y había decidido no compartir con nadie, fue severamente criticada. El público no estaba de acuerdo con la manera en la que actuó, los fanáticos de la fallecida Jenni Rivera no le vieron sentido a compartir la información públicamente.

“No tienes respeto por tu madre”, “Por respeto a tu mamá no debiste de hablar”, “Era mejor no hacerlo público, son situaciones familiares y a estas alturas para que sacar algo así a la luz”, “A mi forma de pensar, gente que ya no esta para defenderse o dar su punto de vista, para que hablar.” son algunas de las críticas que recibió en las redes.