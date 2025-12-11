Muere Jeffrey Garcia, recordado como Sheen en “Jimmy Neutrón”, luego de un año marcado por problemas de salud
Publicado el 12/10/2025 a las 19:54
Segun informa infobae, Jeffrey Garcia murió a los 50 años tras un marcado deterioro de salud, según confirmó su familia a TMZ el 10 de diciembre desde California.
Su familia informó que el soporte vital fue retirado la noche previa a su muerte en un hospital del sur de California, donde permanecía bajo atención médica.
El actor había sido hospitalizado inicialmente por neumonía alrededor del 20 de noviembre, aunque posteriormente su condición empeoró, provocando nuevas complicaciones respiratorias severas.
El colapso pulmonar ocurrido el martes previo a su fallecimiento llevó a su familia a tomar la difícil decisión de retirarlo del soporte vital definitivamente.
Complicaciones de salud que marcaron su último año
TMZ detalló que el comediante enfrentó un año particularmente complejo, incluyendo un aneurisma cerebral que provocó una caída donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Pese a recuperarse inicialmente del aneurisma, semanas después vivió un derrame cerebral que profundizó aún más su deterioro físico y complicó severamente su estado de salud general.
El medio señaló que el actor decidió no recibir ciertos tratamientos médicos recomendados, decisión que lo obligó a cancelar diversas presentaciones de comedia durante los últimos meses.
Su salud continuó agravándose, obligándolo a regresar al hospital cuando presentó problemas respiratorios serios, situación que finalmente desembocó en el trágico desenlace confirmado por su familia.
Jeffrey Garcia y su trayectoria en la comedia
Jeffrey Garcia inició su carrera artística en los años noventa dentro del circuito de comedia en California, presentándose en locales como el Laugh Factory, donde ganó reconocimiento.
Su estilo irreverente, energía escénica e improvisaciones constantes llamaron la atención del público y de productores, llevándolo a obtener papeles ocasionales en televisión y proyectos independientes.
Participó en producciones como Caroline in the City, Dangerous Minds y la película LiteWeight, consolidando lentamente una trayectoria que le permitió ingresar al ámbito del doblaje.
Su salto definitivo ocurrió en 2001 al interpretar a Sheen Estevez en Jimmy Neutron: Boy Genius, película animada que se convirtió rápidamente en un enorme éxito internacional.
El legado en animación y proyectos recientes
El éxito de Jimmy Neutrón impulsó la creación de la serie The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, donde retomó su papel de Sheen entre 2002 y 2006.
La popularidad del personaje permitió el desarrollo del spin-off Planet Sheen, emitido entre 2010 y 2013, consolidando su presencia en la animación televisiva infantil estadounidense.
Además, prestó su voz a personajes en Barnyard, Back at the Barnyard, Happy Feet, Happy Feet Two, Rio y Rio 2, ampliando notablemente su filmografía.
Su último trabajo en cine fue Holy Cash en 2024, y recientemente apareció en Comics Unleashed durante octubre, manteniéndose activo pese a las dificultades médicas vividas.
El recuerdo familiar y el impacto dejado por el actor
Su hijo Jojo compartió un mensaje destacando la autenticidad, el amor y la energía creativa que definieron la vida y trayectoria artística del comediante Jeffrey Garcia.
El mensaje resaltó cómo el actor brillaba tanto en el doblaje como en la comedia en vivo, dejando una impresión duradera en quienes apreciaban su trabajo y personalidad.
Garcia, casado anteriormente con Lisa Garcia y padre de dos hijos, mantuvo una conexión cercana con su familia, incluso durante los difíciles desafíos médicos enfrentados recientemente.
El legado del actor permanece vinculado a personajes animados inolvidables y una carrera que influyó profundamente en generaciones que crecieron con su voz y estilo característico.