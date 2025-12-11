Muere Jeffrey Garcia, recordado como Sheen en “Jimmy Neutrón”, luego de un año marcado por problemas de salud

García enfrentó grave deterioro

Voz icónica de Sheen

Año médico especialmente difícil

Segun informa infobae, Jeffrey Garcia murió a los 50 años tras un marcado deterioro de salud, según confirmó su familia a TMZ el 10 de diciembre desde California.

Su familia informó que el soporte vital fue retirado la noche previa a su muerte en un hospital del sur de California, donde permanecía bajo atención médica.

El actor había sido hospitalizado inicialmente por neumonía alrededor del 20 de noviembre, aunque posteriormente su condición empeoró, provocando nuevas complicaciones respiratorias severas.

El colapso pulmonar ocurrido el martes previo a su fallecimiento llevó a su familia a tomar la difícil decisión de retirarlo del soporte vital definitivamente.

Complicaciones de salud que marcaron su último año

Jeff Garcia has sadly passed away. The voice of Sheen Esteves, Pip the Mouse, Rinaldo, Peri and more. pic.twitter.com/segD17jFUP — Cartoon Base (@TheCartoonBase) December 10, 2025



TMZ detalló que el comediante enfrentó un año particularmente complejo, incluyendo un aneurisma cerebral que provocó una caída donde sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Pese a recuperarse inicialmente del aneurisma, semanas después vivió un derrame cerebral que profundizó aún más su deterioro físico y complicó severamente su estado de salud general.

El medio señaló que el actor decidió no recibir ciertos tratamientos médicos recomendados, decisión que lo obligó a cancelar diversas presentaciones de comedia durante los últimos meses.

Su salud continuó agravándose, obligándolo a regresar al hospital cuando presentó problemas respiratorios serios, situación que finalmente desembocó en el trágico desenlace confirmado por su familia.