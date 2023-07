“Como líder de la camarilla, el acusado ordenó una serie de misiones de asesinato”, dijo la fiscal federal adjunta Rafaella Belizaire durante las declaraciones de apertura en la corte federal de Brooklyn. También se dió a conocer que ordenó el asesinato de al menos cuatro personas durante su reinado como capo de Centrales Locos Salvatruchas, según The Messenger .

“No es un delito estar afiliado a la MS-13”

Por su parte el abogado que está a cargo de la defensa de Amador-Ríos, Murray Singer, no negó que si cliente fuera miembro de una de las pandillas más peligrosas de Long Island. Sin embargo, le dijo al jurado que “No es un delito estar afiliado a la MS-13”

"No es suficiente probar que los crímenes ocurrieron y no es suficiente probar que Melvi era parte de la organización", argumentó. "La posición de Melvi… y la posición de la defensa es que él no hizo estas cosas, no estuvo involucrado", dijo el abogado Singer.