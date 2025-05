Trump designa a Jeanine Pirro como fiscal federal interina tras retirar su nominación original

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la designación de Jeanine Pirro, presentadora de Fox News, como fiscal federal interina para el Distrito de Columbia.

Esta decisión llega horas después de que Trump se viera obligado a retirar la nominación de Ed Martin, su primera opción para el puesto.

«Me complace anunciar que la jueza Jeanine Pirro será nombrada fiscal federal interina para el Distrito de Columbia», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

En su publicación, Trump destacó la trayectoria de Pirro, señalando que fue fiscal de distrito adjunta en Westchester, Nueva York, y posteriormente se desempeñó como jueza de condado y fiscal de distrito.

BREAKING NEWS:

She accepted!

Judge Jeanine Pirro is the new interim head of the DC US Attorney’s office, replacing Eagle Ed Martin. pic.twitter.com/3rq1PZJdmx

— Mila Joy (@MilaLovesJoe) May 8, 2025