"Cuando yo terminé mi contrato de ingeniero yo dije 'hasta acá', yo no quiero seguir trabajando como ingeniero, quiero dedicarme a tatuaje. Tres meses luego de que yo tomé esa decisión, se me abrieron las puertas porque me invitaron a trabajar en Italia como tatuador y ya de ahí me di cuenta que ese era el camino".

“Cuando yo hice mi primer tatuaje al mismo momento, yo también estaba en la universidad, estudiaba ingeniería de gas. Yo soy ingeniero de gas y en el momento en que estaba trabajando como ingeniero de gas me di cuenta que no era lo que yo esperaba de la carrera. Sentí la carrera muy monótona y todo era como lo mismo y el tatuaje te daba mucha más libertad creativa”.

“Yo pienso que lo mío es un 10% de talento, pero sin duda el resto ha sido práctica. Porque cuando yo comencé a dibujar comencé con otras personas que dibujan quizás más que yo. Pero esas personas no practicaron tanto como yo. Y ahorita yo estoy a un nivel mucho más alto que esas personas que no practicaron”.

¿Qué decirle a esas personas que muchas veces dicen eso es de pandilleros, eso se ve feo en el cuerpo, eso es satánico?

“Como no es un arte que no había sido muy tradicional, lo ven diferente, pero en este momento esto está muy avanzado y aparte que no es sencillamente hacer algo en la piel, es un arte, es una rama más del mundo del arte. Ahora mismo existen muchísimos estilos de tatuaje, porque ahora cada persona puede tener un estilo en particular en sus dibujos y eso y ese estilo lo puede llevar al tatuaje”.

"Pero siguen prevaleciendo los principales, que son el tradicional, el realismo, el neo tradicional y el japonés. Los estilos, los más tradicionales, son los que siguen prevaleciendo sobre sobre los demás. Yo diría que el estilo que más busca la gente es el realismo black and great, que es el estilo al cual yo me dedico. Lo que busca un artista que hace realismo black and grey es reproducir una imagen, una imagen fotográfica realista. Lo más parecido, lo más llegado en la piel a esa fotografía".