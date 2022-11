De acuerdo con información de USA Today, que retomó de People, el humorista de 72 años de edad se vio en la necesidad de cancelar una presentación que tendría en The Financial Brand’s Forum 2022 de Las Vegas , Nevada, en los Estados Unidos, a consecuencia de esta “emergencia médica grave”. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar.

¡Por poco y no la cuenta! “Estoy bien. Solo necesito una o dos semanas para recuperarme”, dijo el conductor de televisión y comediante Jay Leno a través de un comunicado dirigido a Variety y Deadline en las primeras horas de este día luego de sufrir graves quemaduras en accidente. Al parecer, lo peor ya pasó, pero no se puede confirmar en su totalidad.

De acuerdo con información de The Sun, lo que pasó con el conductor de televisión, por muchos años al frente de The Tonight Show, fue que recibió una quemadura grave en su cara luego de que uno de sus automóviles estallara en llamas dentro de su garage, según reportó TMZ. Jay Leno está recibiendo tratamiento en el Grossman Burn Center.

Jay Leno es un gran amante de los autos

James Douglas Muir Leno, nombre verdadero de Jay Leno, tal vez nunca se imaginó que su gusto por los automóviles le haría una mala jugada y pondría en riesgo en su vida. Al parecer, el accidente que tuvo no pasó a mayores, pero se trató de una advertencia. Fue en 2015 cuando lanzó la serie Jay Leno’s Garage, donde muestra sus vehículos y habla de cada uno de ellos.

Con 7 temporadas y cerca de 90 capítulos, este programa ha sido todo un éxito, al cual se le une el show You Bet Your Life, en el que también participa. También se desempeña como columnista en The Sunday Times y Popular Mechanics. Según el periódico La Vanguardia, citado por Yahoo, el comediante posee una colección de 286 automóviles de varias marcas (Con información de USA Today, The Sun, CNN y Yahoo).