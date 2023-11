Argentina tiene nuevo presidente electo

Dan a conocer el resultado de las elecciones.

Envía mensaje tras ganar.

¿Quién es el nuevo presidente?

«Hoy comienza la reestructuración de Argentina», dijo el economista de ultraderecha Javier Milei luego de consagrarse ganador.

Milei, líder de La Libertad Avanza, asumirá el 10 de diciembre el cargo de presidente de Argentina, en un golpe al peronismo y en medio de un creciente descontento.

«Comienza el fin de la decadencia, damos vuelta de página… quiero un gobierno que cumpla sus compromisos, que respete a la propiedad privada y el comercio libre», declaró.

«Basta del modelo empobrecedor», afirmó ante sus seguidores en el comando de la campaña donde recibió los resultados de la elección.

Así fueron los resultados de las elecciones en Argentina

Según el recuento preliminar Milei obtenía 55,69% de los votos mientras que Massa, de la Unión por la Patria, alcanzaba 44,30%, con más de 99% de los votos contabilizados.

El triunfo del economista ultraliberal marca un viraje hacia la derecha más radicalizada y el fin de un movimiento populista que mayoritariamente ha gobernado al país en las últimas dos décadas.

El tanto Massa, un peronista moderado que es el actual ministro de Economía, admitió su derrota antes de que las autoridades dieran a conocer un avance del conteo.

«Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió», dijo el candidato perdedor.