Javier Ceriani revela que Nick Hernández quiere regresar con La Veneno Sandoval

Nick Hernández quiere retrasar su divorcio

La Veneno Sandoval expresa su enojo

Javier Ceriani revela detalles sorprendentes

¿Será? En uno de sus programas más recientes, Javier Ceriani reveló que Nick Hernández quiere regresar con La Veneno Sandoval.

Cabe recordar que, de acuerdo con información de People en español, fue el empresario quien le solicitó el divorcio a Carolina en noviembre pasado.

Después de que se revelara esta información, comenzaron los dimes y diretes entre ambos, incluso la mamá La Veneno le mandó un fuerte mensaje.

Habrá que esperar a lo que ocurra en los próximos días y si es que la ahora ex pareja pase la Navidad en familia.

«La extraña a ella… y sus comodidades»

Sin dejar pasar mucho tiempo, Javier Ceriani dijo que La Veneno Sandoval ‘enloqueció’ por todo lo que dijo sobre ella.

A continuación, mostró un fragmento de un video que subió Carolina a sus redes sociales. Su enojo es más que evidente.

«Estoy harta de que la gente me diga que tengo qué hacer, a qué hora lo tengo qué hacer y disculpen mi ataque porque son muchas emociones», dijo la conductora.

No obstante, nadie se imaginaba lo que estaría por revelar el periodista argentino y quien hasta hace unos días formó parte de Chisme No Like.