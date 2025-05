Javier Ceriani revive polémica Alejandro Fernández por video donde parece ebrio en pleno show

Usuarios de redes sociales recordaron que el material no es reciente, aunque no evitó el debate sobre el profesionalismo del artista.

Alejandro Fernández mantiende una conducta cuidadosa

“Ese día me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista donde ya nos fuimos derecho al palenque. Entonces, ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago. Me ganó todo lo emocional también. Entonces, se me juntó todo”, dijo en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

El propio cantante reveló que su madre y su pareja lo confrontaron duramente por lo ocurrido, aunque no ofreció disculpas públicas formales.

Desde entonces, no se han registrado nuevos incidentes similares en sus presentaciones.

Actualmente, Alejandro Fernández realiza una gira por Estados Unidos, la cual ha transcurrido sin mayores controversias.