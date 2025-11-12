Javier Aguirre responde al mensaje de Sheinbaum al Tri

Javier Aguirre respondió al mensaje de Claudia Sheinbaum previo al Mundial 2026: el técnico del Tri calificó sus palabras.

El técnico de la Selección Mexicana, Javier “Vasco” Aguirre, respondió al mensaje que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dirigió recientemente al equipo nacional durante la presentación oficial de las actividades rumbo al Mundial 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá. El evento, celebrado el 10 de noviembre en Los Pinos, marcó un nuevo impulso a los preparativos de la Copa del Mundo, en la que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones mundialistas (1970, 1986 y 2026). El mensaje de Claudia Sheinbaum: “Piensen en el país que representan” Durante la presentación, Sheinbaum envió un emotivo mensaje a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, subrayando la trascendencia simbólica que tendrá su desempeño ante el mundo. “Piensen en el gran país que representa México, es un país extraordinario con un pueblo excepcional. Cada vez que toquen la cancha, piensen en nuestra historia, porque representan a todo un país, no solo a una persona. Les deseo la mejor de las suertes”, dijo la mandataria. El discurso fue recibido como una declaración de orgullo nacional, en un acto donde también se expusieron los avances en infraestructura, movilidad y logística para el torneo, incluyendo las inversiones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Tren de Pasajeros AIFA–Buenavista.

La respuesta de Javier Aguirre desde Pachuca Dos días después, desde Pachuca, donde asistió a la ceremonia del Salón de la Fama del Futbol Nacional e Internacional, Javier Aguirre se pronunció públicamente sobre las palabras de la presidenta. El estratega, quien dirigirá su tercer Mundial al frente del combinado tricolor (tras Corea–Japón 2002 y Sudáfrica 2010), consideró el mensaje de Sheinbaum un aliento importante y aseguró que comparte completamente su visión. “Pues un gran apoyo, un gran estímulo, un gran mensaje, porque compartimos perfectamente sus palabras”, declaró Aguirre. El técnico destacó que la Selección trabaja con el mismo espíritu que mencionó la mandataria: honrar a México dentro y fuera de la cancha, y representar con orgullo la identidad del país en una cita deportiva que atraerá la atención mundial.

El Mundial 2026: una oportunidad para unir al país El intercambio de mensajes entre Sheinbaum y Aguirre refuerza la coordinación entre el Gobierno Federal y la Federación Mexicana de Futbol en los preparativos para el Mundial. La presidenta ya había resaltado que la Copa no solo será una competencia deportiva, sino una celebración cultural y social que mostrará al mundo la fortaleza de México. El técnico, por su parte, reafirmó que la Selección Nacional está comprometida con esa visión y enfocada en su preparación rumbo al torneo. Durante el mismo encuentro con la prensa, Aguirre fue cuestionado sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo, jugador del América. “En marzo del 2026 es mexicano, aún no”, respondió brevemente, aclarando que el mediocampista aún no es elegible para representar al Tri.

Un mensaje de unidad y responsabilidad La respuesta del "Vasco" llegó en un momento clave para el futbol mexicano, cuando la expectativa por ser anfitrión del Mundial despierta entusiasmo, presión y esperanza entre aficionados y autoridades. Además, el diálogo entre Sheinbaum y Aguirre simboliza la intención de que la Selección sea un símbolo de unidad nacional y refleje el orgullo de un país que se prepara para recibir a millones de visitantes en 2026.