Leones de Detroit y Jared Goff acuerdan extensión de 4 años por 212 millones de dólares

Acuerdo millonario de Jared Goff

Leones de Detroit extienden contrato

Goff lidera a Detroit en playoffs

Los Leones de Detroit y el quarterback Jared Goff llegaron a un acuerdo de extensión de contrato por cuatro años.

Este contrato se valora en 212 millones de dólares, según una persona con conocimiento de la situación.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Hijo de Jenni Rivera le hace grosería a su abuela en pleno Día de las Madres

Esta persona indicó a The Associated Press que el acuerdo incluye 170 mdd garantizados y conversó en condición de anonimato debido a que los términos no han sido anunciados.

Pero antes de que sigas leyendo te invitamos a descargar AQUÍ el podcast La Entrevista con Alonso Bañuelas.

C4 JIMÉNEZ CONFIRMA QUE LO HAN INTENTADO MATAR