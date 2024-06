Muere a los 101 años de edad la actriz Janis Paige

Tres años más tarde, Janis Paige interpretó a una actriz de teatro vengativa y mal criticada en la comedia «Por favor, no te comas las margaritas».

Según reportó The New York Times, fue su amigo Stuart Lampert quien dio a conocer la noticia del deceso de la actriz y cantante.

De 1955 a 1956, tuvo su propia serie de televisión, «It’s Always Jan». Con frecuencia, acompañaba a Bob Hope en sus viajes por el extranjero para entretener a las tropas de EEUU.

Para finalizar, cabe destacar que Janis Paige actuó por última vez en la película “The Caretakers” (1963).

No obstante, aparecía como actriz invitada en varias series de TV. La última en la que participó fue «Family Law» (2001).

Según reportó The New York Times, Janis Paige se casó tres veces y se divorció dos. No le sobrevivía ningún familiar cercano.

Por último, en 2017, escribió un ensayo donde decía que a los 22 años el heredero de los grandes almacenes, Alfred S. Bloomingdale, intentó violarla.