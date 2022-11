Jane Fonda ofrece reveladora entrevista

La actriz estadounidense, tras ser diagnosticada con cáncer, dice que está lista para morir

“Quiero que los jóvenes dejen de tener miedo de envejecer”, expresó ¡Impactante! A unas semanas de cumplir 85 años de edad, y tras ser diagnosticada con cáncer, noticia que dio a conocer en septiembre pasado, la actriz estadounidense Jane Fonda dijo en reveladora entrevista que está lista para morir: “Cuando llegues a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti en lugar de delante de ti, quiero decir que es simplemente realista”. La estrella de cine, a quien se le recuerda por innumerables películas, entre ellas Suegra con cuidado, donde alternó con Jennifer López (JLo), dijo en esta charla para ET (que retomó Telemundo) no tiene miedo de ‘irse’, pues está lista y ha tenido una gran vida. Esto es solo una parte de la plática en la que no se guardó nada. Mucha atención… “Soy consciente de que será más temprano que tarde”: Jane Fonda La actriz Jane Fonda aclaró que no es que espera con entusiasmo morirse, y que no es algo que quiera que ocurra, pero está consciente que será más temprano que tarde: “Mi familia estará allí. Mi hija y mis nietos vendrán de Vermont y mi hijo, su esposa y su hijo, que viven en Los Ángeles, y algunos amigos vendrán y tendremos un momento tranquilo”, reveló sobre cómo celebrará su cumpleaños el próximo 21 de diciembre. “La semana en que recibo quimioterapia es desafiante, te cansas, pero después de esa semana es genial. He estado viajando, haciendo campaña para los candidatos climáticos… Quiero ver a mis nietos crecer lo suficiente para irme sabiendo que estarán bien. Eso sería importante. Pero, ya sabes, mi trabajo sobre el clima va a ser algo especial. Lo haré hasta que caiga”, comentó.

“Muchas mujeres, no sé, son adictas” Por otra parte, en una entrevista para Vogue, Jane Fonda comentó que ha aprendido a llevar la vejez con dignidad, pero que no estaba contenta con un procedimiento estético que se hizo tiempo atrás: Me hice un estiramiento facial y me detuve porque no quería verme distorsionada. No estoy orgullosa. Ahora, no sé si lo haría de nuevo. Pero lo hice. Lo admito, y luego pienso: ‘Está bien, puedes volverte adicta. No sigas haciéndolo. Muchas mujeres, no sé, son adictas”. “Quiero que los jóvenes dejen de tener miedo de envejecer. Lo que importa no es la edad, no es ese número cronológico. Lo que importa es tu salud”, expresó la actriz, quien saltara a la fama al protagonizar películas de éxito comercial como Barbarella y Cat Ballou en la década de los sesenta (Archivado como: Tras ser diagnosticada con cáncer, Jane Fonda dice que está lista para morir).

Jane Fonda refuerza trabajo para prevenir embarazo adolescente Jane Fonda considera que el trabajo de la organización no lucrativa con sede en Georgia que fundó para prevenir el embarazo adolescente se ha vuelto “mucho más importante” en los meses desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo que garantizaba el derecho al aborto en el país. La activista y galardonada con el Oscar ha sido una crítica abierta de la decisión de la corte, calificándola previamente de “inadmisible”. Aunque el mundo tras la revocación del fallo Roe v. Wade será más difícil para las chicas, pues son ellas las que tendrán que engendrar a un bebé sin acceso al aborto, el trabajo para combatir el embarazo adolescente también se debe enfocar en los adolescentes varones, dijo Fonda, quien se encontraba en Atlanta para recaudar fondos para celebrar el 27o aniversario de Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential (Archivado como: Tras ser diagnosticada con cáncer, Jane Fonda dice que está lista para morir).

“Esas cosas son mucho más importantes que nunca”: Jane Fonda “Debemos ayudar a nuestros muchachos a entender que no tienen que embarazar a una chica para ser hombres, que ser un hombre real significa cuidarse, respetar su cuerpo y el cuerpo de su pareja”, dijo Jane Fonda a The Associated Press. “Las cosas son mucho, mucho más difíciles para los chicos y las chicas ahora, así que enseñarles herramientas sobre su salud reproductiva, sobre cómo mantenerse saludables, cómo evitar embarazos, cómo decir no, cómo tener decisión sobre su cuerpo, esas cosas son mucho más importantes que nunca”. Fonda, de 84 años, fundó Georgia Campaign for Adolescent Pregnancy Prevention (Campaña de Georgia para la prevención del embarazo adolescente) en 1995, cuando vivió en Atlanta y cuando Georgia tenía la tasa más alta de niños nacidos de madres adolescentes en Estados Unidos. En 2012, la organización cambió su nombre y expandió su misión para ir más allá de la prevención de embarazos adolescentes para incluir nutrición y actividades físicas. El grupo dice que sus programas llegan ahora a más de 60.000 jóvenes cada año (Con información de The Associated Press, Telemundo y Vogue).