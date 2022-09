La actriz es muy respetada por su larga trayectoria

Actualmente tiene 84 años

Confirmó que ya se ha sometido a varios quimioterapias

Este fin se semana llega con una lamentable noticia, pues la legendaria actriz hollywoodense Jane Fonda anunció que fue diagnosticada con cáncer. Por medio de una de sus redes sociales comunicó la sorprendente noticia que ha conmocionado a sus seguidores de todo el mundo.

A pesar de la gravedad de la noticia, la actriz se mostró ‘animada’ y sin miedo de lo que le pueda provocar su enfermedad. Con el sentido del humor que es muy propio de ella, escribió un comunicado que ha recibido muchas reacciones con apoyo a la respetada actriz.

¡Jane Fonda hace sorpréndete anuncio!

Por medio de su cuenta de Instagram la actriz compartió una fotografía dónde luce una chaqueta roja, la instantánea contenía una larga descripción. “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”.

Comenzó escribiendo en el largo texto que compartió la red social. A tan solo una hora de su publicación, cuenta con más de 13 mil comentarios los cuales le han mandado mensajes de apoyo a la leyenda de Hollywood. La actriz se mostró optimista ante el anunció de su enfermedad. ARCHIVADO DE: Jane Fonda diagnosticada cáncer