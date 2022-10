En sus historias de Instagram y de acuerdo con el portal Page Six , la actriz de ‘One Three Hill’, sintió mucho enojo luego de que las autoridades le exigieran pagar pagar la manutención de los hijos de Mike Caussin, luego de haberse enterado de la traición propiciada por el futbolista.

El caso de la artista, cantante y actriz Jana Kramer no es algo de otro mundo, sin embargo, la super estrella confesó haber tenido sentimientos oscuros luego de haberles pagado una manutención a los hijos de su ex pareja al jugador de fútbol americano Mike Caussin, luego de que éste la engañara.

"Estoy como, tengo a los niños el 70 por ciento del tiempo, no quería el divorcio y no causé el divorcio", explicó. "Entonces fue difícil para mí pensar en eso, tener que pagarle", expresó la cantante de música de country a través de Instagram, la actriz tiene 38 años.

Según el portal de noticias Page Six , también continuó agregando lo siguiente. "Así que tengo que mira ese lado y no la ira y el resentimiento si eso tiene sentido. Lo entiendo", dijo la actriz y cantante de lo más comprensiva, viendo el lado buena de la situación desgastante.

Expresa su dolor con lágrimas en los ojos

Jana aseguró que está triste de saber que la víspera de navidad la pasaran de una forma diferente, pues dijo sentirse mal de que no despertarán en su casa el día de navidad, esto, mientras la actriz lloraba de tristeza. “Sé que ambos estamos en mejores situaciones, pero pienso en este año, mis hijos no se despertarán en mi casa día de Navidad. Ese va a doler”, dijo con lágrimas en los ojos. “Ahí es cuando pienso: ‘Eso no es justo’. Me quitó el sueño de lo que quería para mi familia. No es justo.”

Page Six informó que Kramer se casó con el el jugador de futbol americano en el año 2015, sin embargo, el amor les duró prácticamente muy poco tiempo, ya que ambos decidieron separse luego de que ella le cachara una infidelidad un año después de casarse.