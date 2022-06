Aseguran que Donald Trump estaban en el “centro” del asalto

En la primera audiencia dieron a conocer los nuevos detalles

“El pueblo estadounidense merece respuestas.”, dijeron en la audiencia

LE LLUEVE SOBRE MOJADO A TRUMP. En la primera audiencia pública del comité, anunciaron las evidencias que han encontrado sobre las pruebas que han encontrado sobre la participación del expresidente, Donald Trump, quien parecer haber estado más “inmiscuido” de lo que él anunció, en el asalto del 6 de enero.

En los nuevos detalles, salió a relucir el papel central que obtuvo Trump en el Capitolio, durante el asalto. Los investigadores de la prueba, señalaron que el pueblo estadounidense debe saber lo que sucedió ese día y anunciaron que el comité recorrió paso por paso de los hechos que se registraron para obtener una respuesta a las dudas generadas.

PRESENTAN NUEVA EVIDENCIA CONTRA TRUMP

Este jueves, se dieron a conocer nuevas pruebas contra Donald Trump en torno a su participación en el asalto del 6 de enero, en el Capitolio. Esta primera audiencia pública del comité, se vio envuelta de momentos clave sobre los hechos que sucedieron durante el incidente y, señalaron que el expresidente tuvo un papel fundamental en este suceso.

Por tal motivo, los investigadores de la Cámara de Representantes están defendiendo al público estadounidense en una audiencia en horario de máxima audiencia que la violenta insurrección de los partidarios del presidente Donald Trump no debe olvidarse, indicó The Associated Press. Los detalles sobre la investigación, seguirán dándose a conocer conforme pasen los días de la audiencia.