Revelan que Jamie Dornan sufrió síntomas de ataque cardíaco por orugas tóxicas

Emergencia médica en Portugal

Síntomas confundidos con resaca

Orugas procesionarias causan problemas cardíacos

En una reciente escapada a Portugal, el reconocido actor Jamie Dornan se vio envuelto en una situación de emergencia médica.

Esto tras sufrir síntomas que inicialmente fueron atribuidos a una noche de excesos.

Sin embargo, su amigo Gordon Smart, quien compartía el viaje, reveló que ambos fueron víctimas de orugas procesionarias.

Siendo los peligrosos pelos de las orugas los que causaron no solo irritaciones dolorosas, sino también síntomas que simularon un ataque cardíaco.

Inesperada emergencia médica

El actor de ‘Cincuenta sombras de Grey’ y Smart, conocido presentador, fueron ingresados en el hospital después de experimentar entumecimiento en extremidades y otros síntomas preocupantes.

La revelación de este incidente sorprendente tuvo lugar en el podcast ‘The Good, the Bad and the Unexpected’ de la BBC.

En dicho podcast fue donde Smart compartió los detalles de la pesadilla vivida durante su estancia en Portugal.

Inicialmente, ambos amigos atribuyeron sus malestares a una posible resaca causada por exceso de alcohol la noche anterior.