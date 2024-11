Diagnostican con cáncer colorrectal a actor de Dawson’s Creek

«Hay motivos para el optimismo y me siento bien», dijo ‘Dawson Leery’, pero eso no sería todo.

A pesar de su diagnóstico de cáncer colorrectal, James Van Der Beek sigue trabajando.

Además de aparecer recientemente en un episodio de Walker, está por protagonizar la cinta Sidelined: The QB and Me.

En diciembre, aparecerá en The Real Full Monty, según reportó People.

Se trata de un especial, inspirado en la película del mismo nombre, donde varias celebridades (hombres) se desnudarán por una noble causa.