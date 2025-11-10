James Rodríguez se despide entre aplausos y abucheos en León

El colombiano James Rodríguez vivió una despedida cargada de emociones en el Estadio León, durante lo que fue su último partido con La Fiera en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025, que terminó con derrota 1-2 ante Puebla.

A sus 34 años, el mediocampista jugó sus últimos minutos con el conjunto esmeralda, saliendo de cambio entre aplausos y ovaciones en el minuto 85, mientras agradecía el gesto de los aficionados levantando las manos y mirando hacia las gradas del estadio.

Despedida con aplausos y abucheos

Tras dejar la cancha, James fue recibido con un abrazo de Nacho Ambriz y muestras de respeto de sus compañeros, que se levantaron de la banca para chocar su mano en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.

Sin embargo, la noche no fue del todo dulce: tras el silbatazo final, James regresó al campo junto a todo el plantel para agradecer a la afición, pero los hinchas respondieron con abucheos, reflejando el descontento por el mal torneo del equipo.

León cerró su participación en el Apertura 2025 en penúltimo lugar de la tabla con apenas 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y diez derrotas.