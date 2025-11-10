James Rodríguez se despide entre aplausos y abucheos en León
Publicado el 10/11/2025 a las 12:41
A sus 34 años, el mediocampista jugó sus últimos minutos con el conjunto esmeralda, saliendo de cambio entre aplausos y ovaciones en el minuto 85, mientras agradecía el gesto de los aficionados levantando las manos y mirando hacia las gradas del estadio.
Despedida con aplausos y abucheos
Tras dejar la cancha, James fue recibido con un abrazo de Nacho Ambriz y muestras de respeto de sus compañeros, que se levantaron de la banca para chocar su mano en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.
Sin embargo, la noche no fue del todo dulce: tras el silbatazo final, James regresó al campo junto a todo el plantel para agradecer a la afición, pero los hinchas respondieron con abucheos, reflejando el descontento por el mal torneo del equipo.
León cerró su participación en el Apertura 2025 en penúltimo lugar de la tabla con apenas 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y diez derrotas.
El adiós del colombiano a La Fiera
James Rodríguez termina contrato con León en diciembre, y desde hace semanas se había reportado que no renovará su vínculo con el club.
Durante su paso por la Liga MX, el colombiano disputó 33 partidos, marcó cinco goles y repartió ocho asistencias, dejando destellos de calidad, aunque sin lograr consolidar al equipo.
Su salida marca el fin de una etapa breve pero significativa, en la que el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich buscó reencontrarse con su mejor versión en el fútbol mexicano.
Nacho Ambriz se despide con palabras de respeto
En conferencia de prensa, el técnico Nacho Ambriz dedicó unas palabras de despedida a su capitán y referente ofensivo:
“El cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece. Le dije: ‘A donde vayas, siempre dejarás un buen recuerdo en México’. Solo me queda desearle lo mejor”, expresó Ambriz tras el partido.
El entrenador reconoció que, pese a los resultados, James mantuvo una actitud profesional y un compromiso constante con el grupo, ganándose el respeto de sus compañeros.
Un cierre agridulce en la carrera de James
La despedida de James Rodríguez resume una etapa llena de contrastes: cariño del público, frustración deportiva y el reconocimiento a un jugador que, pese a las dificultades, nunca dejó de intentarlo.
Mientras tanto, su futuro profesional sigue abierto, con rumores que lo vinculan a equipos de Sudamérica y la MLS.
