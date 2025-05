James Comey genera polémica por enigmática publicación que partidarios de Trump interpretan como amenaza

El exdirector del FBI, James Comey, desató una nueva controversia política en Estados Unidos tras compartir una publicación en redes sociales que algunos interpretaron como una amenaza indirecta contra el expresidente Donald Trump.

La imagen, publicada el 15 de mayo, mostraba el número «8647», combinación que despertó sospechas y alarmas entre simpatizantes de Trump, quienes la asociaron a un supuesto llamado a la violencia.

Comey, despedido por Trump en 2017, retiró rápidamente el mensaje asegurando que desconocía las posibles connotaciones políticas o violentas que se le atribuyeron.

En el argot popular estadounidense, el número «86» se usa como sinónimo de eliminar o expulsar, especialmente en contextos de bares y restaurantes cuando alguien provoca desórdenes.

🚨 #BREAKING: Tulsi Gabbard just called for James Comey to be ARRESTED — says he ISSUED A HIT on President Trump

«He ABSOLUTELY knew what 86 meant…»

«James Comey should be held accountable and put behind bars for this,» Gabbard said pic.twitter.com/3rzo2UwYY4

— Nick Sortor (@nicksortor) May 16, 2025