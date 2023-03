Jaime Camil Schmigadoon: ¿Qué nuevas sorpresas habrá en esta nueva temporada?

Ann Harada: “El próximo musical ahora todo es muy fácil, es más oscuro, hay más violencia y espectáculo para la gente ahora. Y sabes, es espectáculo porque la gente se siente como con amor, eso se siente como un espectáculo completamente nuevo. Su espectáculo somos nosotros mismos. Pero es la belleza de si quieres que estés mirando para completar un universo diferente, pues hazlo divertido”.

Jaime Camil: “Fíjate que muy padre, la increíble, maravillosa Jane Krakowski que puede hacer todo. Tiene el talento para hacer todo y lo hace todo. Me encanta porque, ella hace a una referencia del abogado de Billy Flynn que hice yo aquí en Nueva York. Entonces me encanta, su número es divertidísimo. Y sí, claro, estar en esta era de musicales más dark, como decía Ann y con más violencia, con asesinatos, etc., pues es más el universo de Chicago, obviamente. Así que me sentí muy cómodo”. Archivado como: Jaime Camil Schmigadoon