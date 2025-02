Jacqie Rivera aparece con nueva imagen tras su divorcio e impacta a muchos

Sin embargo, la hija de Jenni Rivera ha dejado en claro que ese proceso no le ha afectado, y su post en su perfil de Instagram es la muestra de ello.

En su cuenta colocó una serie de fotografías y videos en donde mostró un gran cambio en su aspecto físico.

Además, dentro de su descripción destacó que se encontraba en la CDMX a causa de su nuevo albúm.

«México tu hija está en tu suelo! Fue un día de promo amazing! My new album is near to coming! Espero volver pronto con un show que los enamore», señaló.