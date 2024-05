Jacob Padrón murió asesinado a tiros frente a la casa de su familia

Jacob Padrón fue asesinado a balazos en Houston, Texas, en un caso de ira al volante por un conductor que no ha sido detenido.

No está claro aún si Jacob Padrón disparó su arma pero el muchacho sí recibió por lo menos un balazo en el torso que le causó la muerte.

“Mi vida cambió para siempre” dice la madre del chico

Ashley Padrón, madre del chico, abrió la cuenta Help lay my baby Jacob Padron too rest!! en la cuenta GoFundMe para pedir ayuda económica.

“El 22 de mayo (del 2024) mi vida cambió para siempre cuando mi hijo se vio involucrado en caso de ira al volante” dijo Ashley Padrón.

La señora reveló que ese día ella había mandado a Jacob Padrón a la tienda para comprar salsa para hacer comida italiana de cenar.

“Por favor ayúdenos para que descanse en paz” dijo la señora Ashley Padrón pidiendo ayuda de la comunidad para costear el funeral.