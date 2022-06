La presentadora tapatía, ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2000, quien tiene más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, publicó un video en el que la gente notó un cambio radical, ya que Jacky no estaba usando nada de maquillaje, ¿Qué fue lo que opinó la gente?

Jacky Bracamontes sin maquillaje: Estamos más que acostumbrados a ver a Jacky Bracamontes impecable, luciendo hermosos outfits elegantes, y verla guapísima como siempre. Es rara la ocasión en la que la ex reina de belleza se deja ver sin una sola gota de maquillaje, y es así como la presentadora y actriz mexicana, no le temió al que dirán y se dejó ver sin maquillaje.

“El maquillaje hace milagros”

Mientras que la conductora le dio la oportunidad a la gente de entrar en su privacidad, y mostrar su verdadero rostro, mucha gente dio opiniones tanto positivas como negativas, pues no dejaron de lado la idea de que el maquillaje “hace milagros”: “Dios, como cambia con maquillaje, es otra”…

“Wow, lo que hace el maquillaje”, “Por eso dicen que no hay mujeres feas”, “Pero no deja de ser bella, es más me atrevería a decir se ve más joven. Excelente piel genética.”, “Lo que hace el maquillaje”, “Que diferente se ve cuando trae pintura en la cara”, “Bendito sea el maquillaje”. Archivado como: Jacky Bracamontes sin maquillaje