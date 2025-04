Jack in the Box cerrará hasta 200 locales por bajo rendimiento

Por el momento, la empresa no ha publicado una lista oficial de los locales que planea cerrar en 2025, pero aseguró que dará más detalles en agosto.

Jack in the Box aclaró que este plan de cierres es distinto a los cierres anuales habituales que representan hasta el 2% de su red de restaurantes.

Jack in the Box anunció esta semana que cerrará hasta 200 de sus restaurantes con bajo rendimiento para fortalecer su situación financiera.

La noticia de los cierres llega tras un reporte de resultados poco alentador para la empresa, que mostró una caída del 4,4% en las ventas de sus restaurantes Jack in the Box en el segundo trimestre.

«Jack in the Box se ha desviado de algunas de las características fundamentales que la han convertido en un exitoso generador de valor para los accionistas en el pasado, y es hora de volver a esos principios», declaró el director ejecutivo Lance Tucker.

Jack in the Box no es la única cadena de comida rápida que lucha por retener a los consumidores en un entorno económico desafiante.

El director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, reconoció el año pasado que su empresa ha perdido parte de su liderazgo en términos de valor percibido por los clientes.

Esto ha llevado a McDonald’s a lanzar nuevas promociones en un intento por recuperar su base de clientes frente al endurecimiento de los presupuestos familiares.

El panorama económico general también ha impactado el comportamiento del consumidor en Estados Unidos.