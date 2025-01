Revelan que el responsable del atropello en Nueva Orleans iba a asesinar a su familia

Su conversión al Islam ocurrió después de haber sido criado como cristiano, pero las autoridades subrayan que su radicalización no está vinculada a la religión sino a influencias extremistas.

Abdur Jabbar, hermano del atacante, describió a Shamsud-Din como una persona amable e inteligente, señalando que su conducta cambió en los últimos meses.

Este cambio fue evidente para su exesposa, Nakedra Marsh, quien limitó las visitas de sus hijas con Jabbar debido a comportamientos erráticos.

El pasado militar de Jabbar incluye también un breve periodo en la Marina en 2024, del cual fue dado de baja tras un mes sin completar el entrenamiento básico.

🚨 JUST IN: FBI has released new photos of New Orleans attacker Jabbar walking down Bourbon Street, as well as a photo of the supposed ice cooler IED

This comes after the FBI said they had ZERO PRIOR INTEL on Jabbar

Despite the fact he publicly pledged his allegiance to ISIS,… pic.twitter.com/JQjdflV397

— Nick Sortor (@nicksortor) January 2, 2025