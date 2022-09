Fue dentro de la descripción de dicha imagen que la actriz mexicana se sinceró con sus seguidores sobre la salud de la pequeña Antonella y la razón por la que no ha sido intervenida quirúrgicamente, asegurando que todo se realizará en base a los distintos estudios que se le han realizado a su pequeña. Archivado como: Ivonne Montero rompe silencio.

“Y para todos aquellos que están “muy preocupados del por qué a Antonella no está en cirugía”, es porque después de éstos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar”, señaló Ivonne Montero en su post que realizó en su Instagram .

Las muestras de apoyo hacía la mexicana se hacen presentes

“Y como MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA.. SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS.. y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyo, estaremos listos para brindarle lo mejor… ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE ME DIRIJO A TODOS LOS QUE ME TACHAN DE VICTIMA MENTIROSA”, es como finaliza su publicación. Ante esto varios usuarios internautas no tardaron en manifestarse dentro de la caja de los comentarios.

"Solo tú sabes lo que es mejor para tu hermosa hija, te quiero!", colocó Melissa Galindo expareja de Yolanda Andrade, "Tú más que nadie sabe lo mejor para tu princesa", "No hagas caso Ivonne,Tu angelito seguirá victoriosa", "Es tu dinero y tú sabes cómo lo gastas", "Déjenla en paz ella sabrá en que se lo gasta", "No tienes que demostrar nada a nadie", compartieron algunos internautas.