Eduardo Rodríguez dice que Ivonne ganó por ser madre soltera

Ivonne rompe el silencio tras las palabras del actor

Ivonne rompe el silencio tras las palabras del actor

Revela secretos sobre la supuesta relación que mantuvieron Ivonne Montero le responde a Eduardo Rodríguez. Los comentarios que el actor mexicano Eduardo Rodríguez hizo en contra de la ganadora de La Casa de los Famosos, provocaron la furia de miles de fans de la actriz protagonista de 'El Tigre de San Julia'. Al parecer a Eduardo no le gustó para nada el triunfo de Ivonne. Ahora, la actriz mexicana decidió romper el silencio tras las acusaciones que la ex pareja de Ivonne, Eduardo, hizo en contra de ella, pues mencionó que había ganado el reality por el simple hecho de ser mujer y una madre soltera, ¿Cuál fue la respuesta de Ivonne? Eduardo Rodríguez criticó el triunfo de Ivonne A muchos les sorprendió bastante el punto de vista que el actor mexicano tuvo con respecto al triunfo de Ivonne en el reality show de Telemundo, pues Toni Costa, Salvador Zerboni e Ivonne fueron los finalistas, sin embargo, ni Toni ni Zerboni pudieron evitar el triunfo de la mexicana. Eduardo plantó su punto de vista que desató mucha ira entre los fans de Ivonne, pues comentó que su expareja había ganado solo por ser madre soltera "Un poco decepcionado, siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mi me hubiera gustado que ganara Toni, y si no fue Toni pues Zerboni, pero bueno".

Ivonne Montero le responde a Eduardo Rodríguez: Ivonne le responde Como era de esperarse, Ivonne no se iba a quedar de brazos cruzados, y a través del programa 'De Primera Mano', cuestionaron a la actriz sobre lo que pensaba de las palabras que expresó Eduardo, y su respuesta fue bastante contundente. Recordemos que ambos mantuvieron una relación íntima, más nunca fueron novios… "De quien viene. Igual Zerboni también expresó ese comentario. Me sorprende muchísimo porque son, dentro de la casa, son dos personas que me vieron vivir y sufrir todo lo que he vivido a costa de la cuestión de mi nena", comenzó con el mensaje la actriz.

Se siente decepcionada También la protagonista de 'Anitta No Te Rajes', dijo haber sentido una decepción por alguien a quien, de acuerdo a sus declaraciones, le dio su confianza y cariño. "De Lalo me extraña muchísimo porque yo lloré muchas veces en su hombro y él lo sabe perfecto. Sabe muy bien la persona que soy, cómo he sufrido y los problemas que tengo con mi familia. Incluso, en muchas ocasiones me dijo que me admiraba", añadió. "Él quiso minimizar y decir que fue un invento mío. A mí se me hace de poca hombría, de una persona que no tiene valores ni respeto a su persona", sentenció la madre de Antonella. E incluso confesó que ella misma ayudó en varias ocasiones a Rodríguez a encontrar trabajo y hasta un representante. "Que ahora venga y diga esto…", sentenció Montero. (VER ENTREVISTA DE IVONNE)

Ivonne Montero le responde a Eduardo Rodríguez: El actor desata furia tras comentarios hacia la actriz mexicana Las palabras de Eduardo fueron concretas, "Victimizarse es lo que vende, es l que le ha funcionado", esa fue la justificación que él encontró para el triunfo de Ivonne Montero, con quien tuvo un romance por algún tiempo, y en La Casa de los Famosos, se desataron una ola de problemas. Alicia Machado enfureció y dejó su punto de vista que más bien se vio como un 'ataque' hacia los comentarios del actor mexicano. Como cuando no pasas manutención, ¿y aún así cuestionas la causa? Ups", escribió en un primer comentario. " ¡Pues si ! Les depositan a ellas, nos funciona lindura". Mientras tanto otras personas atacaron a Eduardo también: "¡Tanto que hizo menos a Ivonne! Y lo dejo Daniela, pregúntele a la ex", "¡Ay no! Qué poco hombre este tipo, cuidado, él no se victimizo. Este tipo de personas son las que deben estar kilómetros de distancia de la vida de una mujer". (VER VIDEO COMPLETO DE EDUARDO)