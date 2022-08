Ivonne Montero confiesa que Daniela Navarro le pidió disculpas (VIDEO)

La actriz mexicana acaba humillando a Daniela Navarro una vez más

Ivonne Montero confiesa lo inevitable sobre Daniela

¿La ignoró después de que Daniela le pidiera disculpas? Ivonne Montero Daniela Navarro le pidió disculpas. La rivalidad entre la actriz mexicana y la venezolana dieron mucho de qué hablar aún cuando el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, ya terminó. Pues los ataques y las controversias entre ambas continúan, pues ambas se siguen 'atacando' en redes sociales. No solamente se tratan de indirectas, si no que ambas en distintas entrevistas, han confesado que han tenido una fuerte rivalidad e incluso se han llegado a tachar de lo peor. Ahora, la protagonista de 'El Tigre de San Julia' confesó lo inevitable sobre Daniela Navarro, ¡Auch! Ivonne dice que Daniela le mandó un mensaje disculpándose En un reciente entrevista, la actriz mexicana y ganadora de la segunda edición de La Casa de los Famosos, confesó que efectivamente, sí ha tenido comunicación con Daniela, o que al menos, eso intentó la venezolana tener con ella, pues acabó confesando lo que Navarro le dijo en un mensaje. "Me envió un mensaje a los dos días por Instagram, en donde me dijo que no estuvo de acuerdo en la forma de 'jugar'. Me pidió disculpas por el trato que me dio en la bañera me dijo, 'esto no me define' y la verdad que fue como 'okay', pero no fue solo eso, fue un constante patrón de groserías, gritos, no solo conmigo, si no general", confesó Ivonne Montero.

Confiesa la actriz mexicana que Daniela la atacaba todo el tiempo Aunque la actriz mexicana recibió las palabras de Daniela Navarro, confesó que el daño que le hizo dentro del reality show de Telemundo fue demasiado, y que no pensaba recibir sus disculpas. También añadió que no piensa corresponder a su mensaje. "Un mínimo consciente de sus actos y un mínimo de empatía con mi persona que eso también es fuerte, incluso le mandó disculpas a Antonella (su hija) en caso de que ella haya visto algo de este sometimiento a mi persona", dijo entre risas. "Pero la verdad es que yo me quedo con lo que ella me ofreció en la casa, con lo que yo vi dentro de la casa, no con esas palabras", expresó la ganadora de LCDLF.

No le contestó sus mensajes Ivonne declaró muy decidida con sus palabras, pero no le contestó a la venezolana y no lo piensa hacer. "No le contesté sinceramente, no lo pienso hacer, pero bueno, que bueno que al final tuvo un cambio y que recapacitó un poco, pero bueno está bien". "Pero solo que yo me voy a quedar con lo que me demostró dentro de la casa y todavía cuando nos enlazaron ahí afuera y me dijo 'venenosa' y que no era ganadora. Ella no tiene ese nivel de consciencia de sus actos ni siquiera por ser mamá", declaró la actriz mexicana. Sin embargo y luego de que Ivonne confesara que Daniela se disculpó con ella, la venezolana continúa hablando mal de la mexicana inevitablemente, ¿Se está contradiciendo? (VER VIDEO).

¿Qué opina la gente? En comentarios del video de YouTube compartido por el canal Eriana Kaeri, la gente aceptó que Ivonne está tomando una decisión correcta e incluso le han llegado a decir que en su lugar, ellos harían lo mismo. "Ay por favor, ¿Qué mas esperábamos de una naca? Soy colombiana, y no acepto esas actitudes de BULLYING. Ivonne tu fuiste la que logro los altos rating que se dieron en el programa, y todos te amamos", expresó una usuaria. "Claro que no tienes por qué creer en sus palabras, ella demostró ser así, tenía la obsesión de hablar mal de ti todo el tiempo y de ver cómo te molestaba. Sus disculpas salen sobrando", "Ivonne no se está victimizando, si le preguntan relacionado a lo que vivió en la casa, el constante acoso y los ataques sin fundamento, obvio que tiene que dar una respuesta. No lo hace llorando, lo expresa con mucha sabiduría", entre muchos otros comentarios que son en apoyo a Ivonne Montero (MIRA AQUÍ EL VIDEO).