Hace unas semanas, se dijo que la mamá de Toni Costa estaba desesperada por hacer entender a su hijo que Ivonne Montero no hablaba más que cosas buenas de él dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’ para que parara de despotricar y no manchara su reputación… pero no lo consiguió y ahora recibe cachetada con guante blanco de la gran triunfadora del show de Telemundo .

Ivonne Montero dio cachetada con guante blanco a Toni Costa

La ganadora de 200 mil dólares, lucía muy contenta con los halagos que recibió por parte de Adamari López quien le expresó: “Esa fortaleza que tuviste para poder manejar esos momentos duros, te felicitamos porque lo hiciste muy bien, nuestros respetos para ti porque la verdad que supiste manejar con mucha entereza muchos momentos complejos dentro de la casa… si te volvieras a meter a la casa, si te volvieran a encerrar, en algún momento con alguno de esos 16 o 17 integrantes ¿con quien te gustaría volver a compartir y con quién definitivamente no?”, preguntó la ex de Toni Costa.

Por su parte, Ivonne Montero contestó: “Con quien definitivamente no, pues esta clarísimo ¿no? con Laura Bozzo definitivamente no, una relación bastante tóxica que me afectó demasiado, con Daniella tampoco, grandes sorpresas con ella, también cuestiones tóxicas, con ninguna de ellas dos sin duda, y ¿con quien me gustaría? Pues creo que también ha sido repetida mi palabra… Toni, Toni para mí se me hace un caballero con mucha integridad con mucha inteligencia emocional, gran papá y aunque yo me sentía muy empática con él en llevar un juego tranquilo, amable, cordial, no lo logré, entonces me hubiera gustado y lo considero un gran ser humano”, expresó.