La empresaria de 41 años dejó en claro, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, ella no quiere involucrarse en la política. Según el portal 'The Post', una fuente cercana a Ivanka aseguró que ella 'solo quiere una vida normal' para su familia y su esposo, quien es colega asesor de la administración Trump.

Despreocupada, y de lo más relajada, Ivanka Trump aprovechó su estadía en Miami para disfrutar un rato de las olas del mar, surfear y tomar el sol un rato. La hija del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está interesada en formar parte de la política.

Según informes del portal The Sun, la empresaria y madre, fue vista en Miami vacacionando de lo más tranquila y disfrutando un rato de las olas tras las polémicas declaraciones en donde aseguró que no se involucraría en la política. Aquí te revelamos todos los detalles….

Ivanka Trump aparece vacacionando: Ivanka, hija del expresidente de los Estados Unidos, dio bastante de qué hablar y unas polémicas declaraciones, luego de asegurar que, a diferencia de su padre, ella no quiere involucrarse en la política, pues está enfocada en otras cosas, como priorizar su familia.

Las situaciones que hicieron que la hija de Trump se alejara de la política

De acuerdo con la persona, cuya identidad no fue revelada, The Sun informó que la hija del Trump estuvo muy inconforme por mucho tiempo por el maltrato que se le dio: “Ivanka odiaba todas las críticas y amenazas, y no estaba contenta con la forma en que muchos de sus amigos les dieron la espalda”, dijo sobre la presidencia de Trump.

"Ella siente que es malo para su familia… y negativo en general en su círculo de amigos", comunicó. Además, dicha fuente también aseguró que la empresaria de 41 años está buscando tener una vida de lo más normal para ella y su familia: "Quiere una vida tan normal como pueda para ella y su familia… no está contenta con convertirse en un objetivo político", informó también The New York Post.