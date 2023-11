Ivanka Trump arrasa en la playa luciendo traje de baño

Ivanka Trump se deja ver con traje de baño.

La hija del expresidente sorprendió a todos.

Quiere dejar ver sus curvas.

Mientras una parte de los Estados Unidos lucha por no congelarse debido a la tormenta invernal, Ivanka Trump está disfrutando de la playa.

En el muelle de lo que parece ser su mansión en Indian Creek Village, los observadores vieron a la hija mayor del expresidente Donald Trump luciendo un traje de baño.

Durante varios días, se le ha visto disfrutando de sus vacaciones, mostrando diferentes trajes de baño que resaltan su figura.

Ella misma compartió unas fotografías que captaron la atención de sus seguidores, revelando que tuvo un mal momento en una de ellas.

Al estilo de «baywatch»

El espectacular traje de baño rojo fuego de una sola pieza que llevaba Ivanka es un modelo de Solid and Stripe llamado The Veronica, según informó el portal Page Six.

La descripción en la página web revela que la pieza está inspirada en un estilo «retro» y ofrece una «protección moderada», con sostenes con aros y tirantes ajustables.

En las reseñas del traje de baño, una cliente satisfecha expresó que la pieza favorece especialmente a las mujeres altas, y la hija de Trump lo es.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, captaron la atención de todos los que las vieron.