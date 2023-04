Ahora, a través de la cuenta de Instagram ‘ Chamonic ‘ en la que se comparten noticias de la farándula, se especula que debido a la trágica noticia de la muerte del ex Director de la Feria Internacional del Libro, afectó tanto a Itatí Cantoral que la villana de ‘María la del Barrio’ se encuentra muy afectada.

La vida de Raúl Padilla fue bastante hermética, por lo que sus relaciones no eran tan publicitadas, sin embargo, se supo que hace unos años, Itatí Cantoral dio una entrevista en la que aseguró que el ex académico era ‘el amor de su vida’, por lo que los rumores que circulaban atenuaban que podrían haber tenido una relación.

Aparentemente, según se rumora en redes sociales , Raúl Padilla habría cometido suicidio por lo que el impacto de la inesperada muerte fue aún más en sus amigos y familiares, sin embargo no hay nada confirmado aún, pero sí se dice que de las más afectadas por dicha situación es la actriz Itatí Cantoral.

Raúl Padilla López habría tenido una relación con la actriz de telenovelas

La publicación de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ fue enfática en la presunta relación de Itatí Cantoral y de Raúl Padilla en la que se puede leer lo siguiente: “Itatí Cantoral está devastada tras la noticia de la muerte de Raúl Padilla López (quien perdiera la vida ayer en GDL) pues ellos mantuvieron durante varios años una relación sentimental, la cual mantenían de manera privada…”, se puede leer.

Y continúa: “Aunque se les vio varias veces juntos él le llevaba 21 años de diferencia, Itatí no se ha pronunciado ni ha hecho comentario alguno, ellos terminaron en 2021 … pero me dicen que aún se seguían hablando y frecuentando así que no sé si retomaron en últimas fechas su relación sentimental”, finalizó.