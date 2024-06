Itatí Cantoral de luto, anuncia desgarradora muerte de ser querido

«(Murió) de Covid, pero tenía Alzheimer. Conmigo era lúcida hasta que Dios se la llevó, o sea, no le llegó ese Alzheimer de no conocerme a mí o a sus nietos, pero a mi hermano sí como unos 20 días antes», dijo la actriz .

Contó que se fue a trabajar, y al regresar, se encontró con una escena devastadora. «El lunes voy a grabar, me despido de mi mamá y cuando llego yo escucho que la enfermera está discutiendo con mi mamá», dijo.

«Entonces, veo que mi mamá está diciéndole a ella ‘no puedo respirar’ y ella pensaba que era parte de su enfermedad, del Alzheimer, entonces le digo ‘mi mamá si no puede respirar'», agregó.

La actriz recordó con dolor ese momento, cuando al verificar cómo estaba su madre, se enfrentó a la cruda realidad.

«Le hablo al doctor y le digo ‘mi mamá está oxigenando a 60, yo creo que tiene Covid’, me dice ‘traértela para el hospital’, le hablé a mi hermano y me dijo ‘llévala al hospital de compositores’. No sé cómo la bajé de las escaleras, la subí a mi coche y le puse el cinturón de seguridad», finalizó.