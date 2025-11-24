Italia conquista la Copa Davis 2025 sin Sinner

Italia conquistó la Copa Davis 2025 tras vencer 2-0 a España en Bolonia, con una remontada decisiva de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

Italia levantó su tercer título consecutivo de la Copa Davis tras vencer 2-0 a España en Bolonia, en una final marcada por la remontada épica de Flavio Cobolli ante Jaume Munar.

A pesar de no contar con Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, el combinado dirigido por Filippo Volandri cerró un torneo perfecto en el que no cedió un solo punto y reafirmó su dominio mundial.

Italia impone su autoridad sin sus dos grandes figuras

La selección italiana llegó a la final sin sus mejores piezas, pero con una solidez colectiva que ya había quedado clara en las eliminatorias ante Austria y Bélgica.

El equipo tricolor, campeón en 2023 y 2024, demostró una consistencia admirable incluso en ausencia de Jannik Sinner, su principal estrella, y Lorenzo Musetti, otra pieza clave.

El choque decisivo comenzó con el triunfo del primer singlista italiano, que dejó a Cobolli con la responsabilidad de cerrar la serie.

Al otro lado, Jaume Munar asumió el reto como número 1 de España, con un impulso emocional tras su actuación ante República Checa en cuartos de final y con el mejor momento de su carrera sosteniéndolo. A pesar del escenario en contra, Munar tomó la iniciativa desde el arranque.

El español firmó un primer set memorable: un 6-1 en solo 35 minutos, con un dominio casi absoluto, siete bolas de break a favor y una exhibición de agresividad desde el fondo.

España llegó a pensar en los dobles, un territorio donde tradicionalmente ha sido poderosa.

Cobolli resiste, fuerza el ‘tie-break’ y cambia el rumbo

El segundo set cambió por completo el escenario. Cobolli, hasta entonces superado, recuperó sensaciones y comenzó a imponer su ritmo.

Aunque Munar volvió a quebrar en el inicio, el italiano consiguió un break inmediato en un momento tenso del partido, tras una pausa obligada por una atención médica en la grada.

Con el público de Bolonia empujando en cada punto, Cobolli mostró señales de desgaste, pero también una capacidad competitiva que lo sostuvo en los juegos más apretados.

Munar salvó cuatro bolas de set con saques impecables, pero el duelo se encaminó a un ‘tie-break’ decisivo.

Ahí, Cobolli creció. Rompió dos veces a Munar, se generó tres bolas de partido y logró lo necesario para mandar el encuentro al tercer set.

Fue un golpe emocional profundo: Italia resurgía, España comenzaba a sufrir el desgaste.

El impulso local define la final y sella el tricampeonato

El tercer set se jugó bajo un ambiente electrizante en Bolonia.

Munar intentó sostener la iniciativa, pero cada punto se volvió más pesado. Cobolli, impulsado por la grada, jugó con una energía renovada y encontró precisión en los momentos clave.

Con 5-5 en el marcador, el italiano quebró a la segunda oportunidad y dejó el duelo listo para sentencia.

En el juego final, mantuvo el saque, cerró el 7-5 y desató la celebración italiana: el cuarto título de su historia y el tercero consecutivo en un ciclo que confirma su hegemonía actual.

España cayó con honor, sostenida por un Munar valiente que dejó tramos brillantes, pero que no pudo frenar la inercia emocional de Cobolli ni del público italiano.

