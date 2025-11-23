Israel mata a alto mando de Hezbolá en bombardeo en Beirut

Israel mata líder de Hezbolá

Ataque aéreo en Beirut

Tregua vuelve a tensarse

Segun informa USATODAY, El ejército israelí confirmó que el ataque aéreo del 23 de noviembre en un suburbio del sur de Beirut tuvo como objetivo a Ali Tabtabai, jefe militar interino de Hezbolá.

Este bombardeo representó la primera ofensiva en las afueras de la capital libanesa en meses, pese a la tregua pactada un año atrás.

Aunque Hezbolá no confirmó inmediatamente la muerte de Tabtabai, un alto funcionario del grupo reconoció que una figura central había sido atacada.

La operación se llevó a cabo en Haret Hreik, una zona simbólica para la organización respaldada por Irán y considerada un bastión estratégico del grupo.

Caos en Beirut tras el bombardeo

🚨 Israel Kills Hezbollah Military Leader in Beirut Strike The strike, the first on the outskirts of the Lebanese capital in months, targeted Iran-backed Hezbollah’s acting chief of staff, Ali Tabtabai, the military said in a statement. Read here: https://t.co/WDAXGrC4lA — NTD News (@NTDNews) November 23, 2025



El Ministerio de Salud del Líbano informó que el ataque dejó cinco muertos y otros 28 heridos, además de daños severos en un edificio residencial.

Los escombros cayeron sobre vehículos que transitaban la avenida principal, generando pánico entre conductores y peatones.

Numerosas personas abandonaron sus apartamentos temiendo nuevos bombardeos, mientras equipos de emergencia trabajaban entre los restos del edificio.

El incidente ocurrió a solo una semana de la visita del Papa León, lo que aumentó la preocupación sobre la estabilidad del país.