Israel mata a alto mando de Hezbolá en bombardeo en Beirut
Publicado el 11/23/2025 a las 15:47
Segun informa USATODAY, El ejército israelí confirmó que el ataque aéreo del 23 de noviembre en un suburbio del sur de Beirut tuvo como objetivo a Ali Tabtabai, jefe militar interino de Hezbolá.
Este bombardeo representó la primera ofensiva en las afueras de la capital libanesa en meses, pese a la tregua pactada un año atrás.
Aunque Hezbolá no confirmó inmediatamente la muerte de Tabtabai, un alto funcionario del grupo reconoció que una figura central había sido atacada.
La operación se llevó a cabo en Haret Hreik, una zona simbólica para la organización respaldada por Irán y considerada un bastión estratégico del grupo.
Caos en Beirut tras el bombardeo
El Ministerio de Salud del Líbano informó que el ataque dejó cinco muertos y otros 28 heridos, además de daños severos en un edificio residencial.
Los escombros cayeron sobre vehículos que transitaban la avenida principal, generando pánico entre conductores y peatones.
Numerosas personas abandonaron sus apartamentos temiendo nuevos bombardeos, mientras equipos de emergencia trabajaban entre los restos del edificio.
El incidente ocurrió a solo una semana de la visita del Papa León, lo que aumentó la preocupación sobre la estabilidad del país.
Israel mata líder de Hezbolá durante la tregua
El ataque se produjo pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024, que buscaba frenar un año de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.
Israel ha mantenido ataques casi diarios contra posiciones en el Líbano, argumentando que son operaciones preventivas contra depósitos de armas y combatientes.
El gobierno israelí afirmó que no permitirá que Hezbolá recupere fuerza ni reconstruya su capacidad militar bajo el amparo de la tregua.
Portavoces israelíes insistieron en que sus decisiones se toman de forma independiente, sin necesidad de avisar previamente a Estados Unidos.
Acusaciones cruzadas mantienen la tensión regional
Israel afirma que Hezbolá intenta reagruparse en el sur del Líbano, lo que justificaría sus operaciones constantes contra objetivos del grupo.
El gobierno libanés, por su parte, sostiene que Israel ha violado repetidamente la tregua mediante ataques y ocupación de puestos estratégicos.
Aoun dice estar dispuesto a negociar, pero denuncia que Israel no ha respondido de manera constructiva a los canales diplomáticos.
Hezbolá asegura que no ha disparado desde el inicio del alto el fuego, afirmando que respeta la tregua pese a los bombardeos israelíes.