Israel lanza ataques preventivos contra Irán y declara estado de emergencia

Israel ha lanzado lo que ha denominado «ataques preventivos» contra Irán, un paso que eleva la tensión en la región.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la operación y declaró el estado de emergencia en su país.

Katz, en un comunicado oficial, advirtió que tras este ataque preventivo, Israel anticipa represalias inmediatas por parte de Irán.

«Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil», aseguró el ministro.

BREAKING: Israeli defense minister declares a special state of emergency in the country following what he called a preemptive strike against Iran. https://t.co/NiEhiGjjql pic.twitter.com/ez24MJSqOm

— ABC News (@ABC) June 13, 2025