Israel lanza ataque a gran escala contra rebeldes hutíes en Yemen.

El Ejército israelí ha llevado a cabo este domingo una operación a gran escala contra los rebeldes hutíes en la ciudad portuaria de Al Hodeida, Yemen.

Este ataque se produce como respuesta al lanzamiento de un misil balístico hacia el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, reivindicado por los insurgentes chiíes el día anterior. Así reportó el medio Infobae.

Según informes, el bombardeo se dirigió a los puertos de Al Hodeida y Ras Issa, así como a dos plantas eléctricas cruciales para la infraestructura y la economía local.

La agencia de noticias Saba, vinculada a los hutíes, comunicó que «la agresión israelí tiene como objetivo la ciudad de Al Hodeida».

🇮🇱 🇾🇪 #Israel has now officially bombed #Yemen port/oil depot & electricity stations. Closer and closer to global conflict we go. Let’s keep this train wreck moving.#IDF #Houthis pic.twitter.com/zuedxJ39kE

— BallinOnABudget (@BudgetBallaXU) September 29, 2024