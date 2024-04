Israel confirma éxito tras ataque a Irán y líderes políticos expresan su sentir

¿YA NO HABRÁ MÁS ATAQUES? Israel elogia la efectividad de sus defensas aéreas tras un ataque sin precedentes de Irán.

Ante los hechos que ocurrieron este fin de semana, las autoridades confirmaron que hubo saldo blanco y hasta el momento, no hay bajas registradas.

El domingo, Israel anunció que sus sistemas frustraron el 99% de los más de 300 drones y misiles lanzados hacia su territorio, según The Associated Press.

El ataque, que incluyó 170 aviones no tripulados, más de 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos, fue en respuesta a un incidente previo en Siria.

¿EE.UU. tomará acciones en contra de Irán?

Sin embargo, Estados Unidos dejó claro que no participaría en ninguna acción ofensiva contra Irán, subrayando su compromiso con evitar una escalada hacia el conflicto armado.

En declaraciones a la prensa, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó lo siguiente:

«No buscamos una guerra con Irán. No buscamos una escalada», declaró según los datos de The Associated Press.

Estas palabras reflejan los esfuerzos de la administración estadounidense por calmar las tensiones y buscar una solución diplomática al conflicto en curso.