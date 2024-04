Israel lanza misiles contra Irán y este responde

Israel cumplió con sus amenazas

Irán respondió al ataque

Crece la tensión en Medio Oriente

Israel lanzó la madrugada del viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán en represalia por el ataque sufrido el pasado sábado, según reportó la agencia Efe.

Pero Irán no se quedó de brazos cruzados y respondió al ataque, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

El ataque de Israel fue confirmado por un alto funcionario estadounidense a la cadena ABC, reportó Efe.

