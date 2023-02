Cabe recordar que la serie de ‘El Señor de los Cielos 8’ la puedes disfrutar todas las noches por Telemundo en Estados Unidos, y muy pronto por Netflix en el resto del mundo. “Estoy muy feliz, no solamente yo, sino todo el elenco, le pusimos mucho empeño, mucho amor. En esta octava temporada todos pensábamos que no iba a haber una 8.ª temporada y nos dio mucho gusto reencontrarnos, porque somos como una familia en la vida real”.

“Yo siempre he dicho que Diana tiene bien puestos los pantalones. Es una chica muy valiente, a lo mejor le tenía cierta inseguridad o algo. Pues es un momento de cambiar, no le teme a los cambios, porque la vida está llena de cambios y es muy fácil seguir en tu zona de confort y seguir así toda tu vida”.

“Si en la 7.ª temporada, pues había como un aire de tristeza, porque tanto los compañeros como los personajes lo extrañábamos. Yo siempre he dicho que no hay Señor de los cielos, sin el Señor de los cielos. Aunque Rafa siempre diga lo contrario en sus entrevistas, el Señor de los cielos es el mero mero, es el jefe”.

¿Qué tan importante fue esa entrada a el Señor de los cielos y que tan difícil fue tu transición?

“Sí, yo creo que todos los actores que empiezan, o en Disney o en Nickelodeon, en shows para niños y obviamente es muy bonito porque la mayoría de mis fans hasta el día de hoy crecieron conmigo y son los que me siguen apoyando y por eso son tan intensos y son únicos mis fans. Pero no todo es así, no todo es bueno, siempre como que te catalogan de chica de Nickelodeon, te encasillan ahí, entonces tienes este estigma de que solamente eres este personaje y tengas la edad que tengas, te siguen viendo como ese personaje”.

“Entonces yo estaba desesperada porque me tocara un personaje que fuera diferente para que me sacara de Nickelodeon, para que me sacara de lo que el público pensaba que era Isabela. Y gracias a Diana Ahumada, gracias a El Señor de los Cielos pude salirme. Al principio sí fue difícil cuando me vi echando plomo o con escenas de sexo. Yo no estaba acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Pero de eso se trata, de salir de tu zona de confort y se logró, hoy en día ya me han dado personajes que son diferentes. Ya no me ubican tanto como la chica de Nickelodeon”. Archivado como: Isabella Castillo Señor de los Cielos