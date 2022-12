Isabel Lascurain y Pelé: Asegura haberlo rechazado varias veces

La integrante de Pandora, aseguró que ella no le dio su teléfono y no sabía quién lo había hecho, “Yo sabía que me quería merendar”, dijo la vocalista de la agrupación entre risas. Y es que Isabel dijo que ella no aceptó ninguna propuesta, puesto que no sabía cuántos años le llevaba de diferencia, ella tenía 25 años.

“Me llamó como tres veces”, dijo la cantante mientras aseguraba que no quería aceptar salir con el, debido a la diferencia de edad. “No me gusta nadita, además seguro estaba casado”, dijo. Gloria Calzada e Isabel también recordaron una fiesta en donde asistió otro futbolista y Pelé, “Esa vez se la pasó cantando”, dijeron. Archivado como: Isabel Lascurain y Pelé